Buitenland Peking test met Litouwenrel ook de rest van de EU De relaties tussen China en Litouwen zijn al twee jaar verzuurd. De Baltische staat heeft recent zijn banden aangehaald met Taiwan, tot grote irritatie van China. Peking lijkt vooralsnog bereid de druk flink op te voeren.

