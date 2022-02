Europa Zwakke eurolanden weerbaarder — maar met zijwieltjes De Europese Centrale Bank, lange tijd crisismanager, wordt nu afgerekend op haar kerntaak: inflatiebestrijding. Kan 'Frankfurt' de rente verhogen zonder de zwakke eurolanden te ontregelen? Italië, Griekenland en Spanje zijn weerbaarder geworden. Maar helemaal zonder zijwieltjes lukt het nog niet.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zwakke eurolanden weerbaarder — maar met zijwieltjes Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren