Buitenland De vrouw die het Japanse glazen plafond wist te doorbreken Of Japanners deze lente na dertig jaar eindelijk een substantiële loonsverhoging krijgen hangt af van Tomoko Yoshino, de nieuwe voorzitter van de grootste vakcentrale van Japan. Mannelijke collega's vonden dat ze als vrouw niet hard genoeg zou kunnen onderhandelen.

