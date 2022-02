Economie Ondernemers in Turkije steeds verder in de knel Ondernemers en investeerders in Turkije krijgen het steeds zwaarder door de almaar oplopende inflatie. Klanten blijven weg, winstmarges verdampen en (energie)kosten rijzen de pan uit. Door het conflict tussen Rusland en Oekraïne komt nog meer economisch onheil op het land af.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ondernemers in Turkije steeds verder in de knel Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren