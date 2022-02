Energie Duitsland werkte zich in de nesten met Russische gasverslaving Met harde woorden spraken de Duitse gezagsdragers hun afschuw uit over de situatie in Oekraïne. Maar het maakt net als de sancties nog weinig indruk. Oekraïne klaagt dat Duitsland te weinig doet. En bij veel Duitsers dringt dat besef nu ook door.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Duitsland werkte zich in de nesten met Russische gasverslaving Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren