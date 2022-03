Foto: Leo Ramirez / ANP/AFP

De regering ziet dit jaar meer moeilijkheden en bedreigingen voor de economie.

Te midden van een onveranderd zero-covidbeleid, een vastgoedcrisis en toeleveringsproblemen mikt China komend jaar op een economische groei van 5,5%, zo maakte premier Li Keqiang zaterdag bekend. Het is de laagste groeidoelstelling sinds 1991.

'Ons land zal dit jaar met veel meer risico's en uitdagingen worden geconfronteerd', zei Li in zijn verslag aan het Volkscongres, de jaarlijkse zitting van China's parlement. 'De economie staat onder druk van een krimpende vraag, een verstoorde toeleveringsketen en afnemende verwachtingen. Het herstel van consumptie en investeringen verloopt moeizaam. Het is steeds moeilijker gestage exportgroei vast te houden, het aanbod van energie en grondstoffen blijft ontoereikend en veel bedrijven ondervinden problemen bij hun bedrijfsvoering.'

De premier wees ook op 'geprononceerder begrotingsonevenwichtigheden' van lokale overheden', een verwijzing naar gestegen overheidsschulden van sommige lokale overheden door de vastgoedcrisis. Li kondigde een stabiliteitsfonds aan om risico's in de vastgoedmarkt te verminderen en zei dat China nieuwe modellen voor woningontwikkeling zal onderzoeken. Ook riep hij de markt op om te blijven voorzien in een redelijk woningaanbod. Verschillende banken verlaagden recent al de hypotheekrente.

Uit zijn toespraak bleek dat de techsector voorlopig nog geen adem kan halen. De regering zal 'hard blijven optreden tegen monopolies om eerlijke concurrentie te garanderen', zo beloofde Li. Ook zal het land de aanpak van mensensmokkel van vrouwen en kinderen opvoeren. De afgelopen weken is ophef ontstaan nadat verschillende ontvoerde en als bruid verkochte vrouwen vastgeketend op het platteland werden gevonden. Een vrouw bleek acht kinderen te hebben gebaard.

Andere plannen die Li aankondigde zijn het scheppen van 11 miljoen banen, waardoor het werkloosheidspercentage onder de 5,5% blijft, het terugdringen van het begrotingstekort van 3,2% naar 2,8% van het bbp en het verhogen van de kolenreserves. Ook worden bankleningen aan kleine bedrijven verhoogd.

Verwacht groeidoel

Analisten hadden de lagere doelstelling verwacht, aangezien de economische groei van het land afgelopen twee kwartalen al flink terugliep door de dalende huizenverkopen, een energiecrisis en uitbraken met de omicronvariant. De laatste drie maanden groeide de economie zelfs met 'slechts' 4%, het kwartaal ervoor met 4,9%.

De 5,5% is zelfs optimistischer dan de meeste voorspellingen, die een stuk conservatiever waren. De OECD voorspelde in december een groei van 5,1%, het IMF voorspelde in januari groei van 4,8%, Goldman Sachs hield het zelfs op 4,3%. Maar met de verwachte 'herverkiezing' van Xi dit najaar was het niet waarschijnlijk dat de overheid met een veel lagere doelstelling zou komen. Voldoende economische groei is voor de Communistische Partij belangrijk om zijn legitimiteit in stand te houden.

De Chinese premier zei niets over de eventuele impact van de oorlog in Oekraïne voor China's economische groei. Wel herhaalde Li dat China vreedzame betrekkingen met Taiwan en 'hereniging' nastreeft, dat Taiwan deel uitmaakt van China en dat de regering zich krachtig verzet tegen separatistische activiteiten of buitenlandse inmenging. Het land gaat ruim $229 mrd, 7,1% meer aan defensie uitgeven komend jaar, een verhoging van het budget voor het zevende opeenvolgende jaar.