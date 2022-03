Energie Gasunie en Duitse overheid slaan handen ineen voor bouw gasterminal

De Gasunie en energiebedrijf RWE hebben met steun van de Duitse overheid een contract getekend voor de bouw van een terminal voor de invoer van vloeibaar aardgas (lng) in de Duitse gemeente Brunsbüttel. Eigenlijk had de terminal, die goed is voor een jaarlijkse capaciteit van 8 miljard kubieke meter,dit jaar al klaar moeten zijn, maar het project leek te gaan stranden. Onder andere bureaucratische obstakels en verzet van milieugroepen zorgden voor vertraging. Het Nederlandse opslagbedrijf Vopak trok vorig jaar daarom zijn handen af van het project en moest daarop €11,1 mln afschrijven. Doordat de Duitse overheid zich vervolgens mengde in de overeenkomst, kwam het project alsnog in een stroomversnelling. Russisch gas Volgens minister Sigrid Kaag van Financiën levert de bouw van de terminal 'een belangrijke bijdrage aan het veiligstellen van de Europese leveringszekerheid van gas. Een goede stap in het afbouwen van de afhankelijkheid van import en gas uit Rusland.' De Duitse vicekanselier Robert Habeck beaamt dat. 'We moeten de afhankelijkheid van Russisch gas reduceren. Zondag kondigde kanselier Olaf Sholz in de Bondsdag al aan dat Duitsland zo snel mogelijk twee terminals voor vloeibaar aardgas wil bouwen. Daarbij ging het naast de locatie in Brunsbüttel ook om een locatie in Wilhelmshaven. Lees ook Nederlander investeert miljarden in Duitse terminal voor vloeibaar gas Nederland loopt stuk op Duitse gasterminal image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml Meest gelezen Michail Chodorkovski: 'Dit eindigt of slecht voor Poetin, of zeer slecht' Eerste oligarchen distantiëren zich voorzichtig van Poetin Het krachtigste wapen bedienen we zelf