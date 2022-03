Foto: Alexander Zemlianichenko/Bloomberg

In het kort Het ultieme sanctiewapen tegen Rusland, boycot van olie en gas, is nog niet ingezet.

Toepassing zou ook de Europese economie grote schade toebrengen.

Vrees voor energiesancties werpt intussen al de schaduw vooruit.

De uittocht van bedrijven versterkt werking van het sanctie-instrument.

De prijs die de Russische president Vladimir Poetin betaalt voor de oorlog in Oekraïne is hoog. Sancties worden bijna dagelijks aangescherpt, en bedrijven, financiers en beleggers slaan op de vlucht. De tot dusver afgekondigde maatregelen zijn om meerdere redenen uniek. De coalitie van deelnemende landen is breed, en het doelwit is geen arme regionale speler maar een kernwapenmacht die een van de vijf permanente zetels in de VN Veiligheidsraad bezet houdt.

In plaats van op handelsembargo's ligt de nadruk op financiële sancties. Diverse Russische banken zijn afgesloten van het internationale betalingssysteem Swift, en de centrale bank kan niet meer bij een aanzienlijk deel van in het buitenland aangehouden reserves. Effectief, vindt sanctie-expert Tyler Kustra van de Universiteit van Nottingham, want snel en lastiger te omzeilen. 'Handel kan gemakkelijk worden omgeleid via buurlanden die niet meedoen aan de sancties of er niet onder vallen.'

‘Het belangrijkste exportproduct van Rusland gaat nog steeds naar de grootste klant. De oorlogsmachine van Poetin wordt gefinancierd door Europese consumenten’ Tyler Kustra, sanctie-expert aan de Universiteit van Nottingham

Maar is het genoeg om president Poetin te stoppen? Kustra denkt van niet. 'De gekelderde roebel raakt banken, spaarders en consumenten. Maar de de overheid krijgt nog steeds geld binnen. Je kunt dat alleen stoppen door geen Russisch olie en gas meer te kopen.'

Cynische curve

De oorlog in Oekraïne heeft een cynisch proces op gang gebracht: de angst voor een stokkende toevoer van olie en gas heeft de prijzen naar recordniveaus gejaagd. Daardoor nemen de inkomsten van Moskou alleen maar toe zolang de handel doorgaat. En dat is zeker bij gas het geval.

Het belangrijkste Europese gascontract doorbrak vrijdagmiddag voor het eerst de grens van €200 per megawattuur. Kustra: ‘Het belangrijkste exportproduct van Rusland gaat nog steeds naar de grootste klant. De oorlogsmachine van Poetin wordt gefinancierd door Europese consumenten.’

Christian von Soest, onderzoeker bij de Duitse denktank Giga, noemt een energiesanctie 'de ultieme escalatie' qua economische strafmaatregelen. Nóg hogere energieprijzen jagen de inflatie verder op en zetten de koopkracht onder druk. Daarmee dreigt een scenario dat eerder optrad tijdens de oliecrises van de jaren 70: een stijgend prijspeil in combinatie met een stagnerende economie. Oftewel stagflatie. Vermogensbeheerder Invesco spreekt van potentieel 'dramatische gevolgen'.

Energiesancties komen zo als een boemerang terug bij de landen die ze invoeren. Dat kan er toe leiden dat de steun ervoor afbrokkelt. Von Soest: ‘De mate van eenheid binnen de EU is nu groot. Maar hoe zwaarder en langduriger de impact, hoe meer de steun voor sancties onder druk kan komen te staan.’

Compensatie van de zwaarst getroffen lage inkomensgroepen krijgt daarmee een geopolitiek belang. Veelzeggend voor de huidige crisis is dat Invesco stijgende militaire uitgaven ziet als een soort van lichtpuntje, omdat ze de economie op langere termijn stimuleren.

Pro-actief

Ondertussen wachten veel bedrijven de volgende stap op de escalatieladder niet af. De lijst met multinationals die het land de rug toekeren groeit met de dag. Vaak gaat het om activiteiten die niet onder het sanctiebeleid vallen. De angst dat dit alsnog gaat gebeuren is groot. Bestuurders willen voorkomen dat ze achter de feiten aanlopen.

Die proactieve houding is 'relatief nieuw', zegt de Amerikaanse sanctiespecialist David Cortright. 'Meestal stappen bedrijven niet uit vrije wil op. Het is een extra effect, en dat kan heel groot zijn.' Bedrijven vrezen terecht te komen in een juridisch moeras. Zeker de Amerikaanse overheid is nietsontziend als het gaat om de overtreding van sancties.

Maar er speelt meer: Rusland kan besluiten buitenlandse eigendommen te nationaliseren. En dan is er nog het reputatierisico. 'Denk aan een consumentenboycot, zoals gebeurde bij bedrijven die tijdens het apartheidsregime in Zuid-Afrika actief waren', memoreert de Amerikaanse historicus Ben Coates. ‘Die druk is er nog niet, maar bedrijven zijn daar wel bezorgd over.’

Zelfsanctionering

Zelfsanctionering, zo noemt energie-expert Hans van Cleef de terugtocht van enkele grote energiemaatschappijen. 'Ze leggen zichzelf feitelijk sancties op, waardoor het prijseffect nu al merkbaar is.' Opmerkelijk is het groeiende verschil tussen de internationale en de binnenlandse Russische olieprijs. Laatstgenoemde wordt tegen forse kortingen aangeboden. Van Cleef: 'Door de twijfels is de prijs laag. Want hoe krijg je het Rusland uit? Wie wil het transport en de verzekering financieren? Wordt er wel geleverd nadat je hebt betaald?'

Sommige analisten zien in de dalende Russische olieprijs een voorbode van een olieboycot. Olie wordt aangevoerd via tankers en is daarmee gemakkelijker te vervangen door gas, dat grotendeels via pijpleidingen wordt aangeleverd. Een ban op Russisch gas is veel ingrijpender voor het van energie-importen afhankelijke Europa. Al is deze ultieme stap wel makkelijker te handhaven, zegt Kustra: 'Twee Brusselse ambtenaren kunnen controleren of er geen gas meer door de pijplijn komt.’

Economische oorlog

De historische ervaringen met sancties stemmen niet al te vrolijk. Ze leiden zelden tot de val van het regime. Als pressiemiddel aan de onderhandelingstafel spelen ze wel een rol, al is dat doorgaans een zaak van zeer lange adem. Cortright: 'In het verleden was het idee: we raken de bevolking, en die komt dan in opstand. Maar in een totalitaire staat werkt het niet zo.'

Niet alleen de afhankelijkheid van energie maakt de speelruimte voor het Westen beperkt, zegt Coates. Ook is er het risico op een averechts effect. 'Sancties zijn na de Eerste Wereldoorlog uitgevonden als een manier om landen in het gareel te dwingen zonder bloedvergieten. Maar ze kunnen ook leiden tot meer agressie, of een nog grotere focus van Moskou op China.'

De Franse minister van financiën Bruno Le Maire verklaarde deze week 'de economische en financiële oorlog' aan Rusland. De reactie op Twitter van de voormalige Russische president en Poetin-vertrouweling Dmitry Medvedev was veelzeggend: 'Vergeet niet dat economische oorlogen in de geschiedenis van de mensheid vaak in echte zijn veranderd.'