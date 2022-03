Foto: Marcus Yam/Getty Images

In het kort De multilaterale instelling uit Washington komt Oekraïne te hulp met noodfinanciering.

Het geld moet Kiev in staat stellen uitgaven te kunnen blijven doen.

Bewindvoerder Paul Hilbers verwacht dat meer landen in de regio spoedig aankloppen voor steun.

Het Internationaal Monetair Fonds heeft woensdag omgerekend €1,3 mrd aan noodsteun voor Oekraïne goedgekeurd. Het Oost-Europese land krijgt daardoor weer wat financiële lucht.

'We zijn het IMF immens dankbaar voor de snelle reactie op ons verzoek', stelt gouverneur Kyrylo Sjevtsjenko van de Oekraïense centrale bank in een verklaring over het besluit van de multilaterale instelling in Washington. 'Het is van vitaal belang voor Oekraïne nu het zo'n vreselijke tijd doormaakt.' Het geld is bedoeld om Kiev in staat te stellen uitgaven te kunnen blijven doen en de internationale betalingsbalans te versterken.

Foto: Wiebe Kiestra/FD Studio

Paul Hilbers, de Nederlandse bewindvoerder bij het IMF, is er blij mee. Oekraïne krijgt direct beschikking over geld, wat ze nu heel goed kunnen gebruiken. Maar het besluit van het IMF om geld vrij te maken betekent ook dat andere geldschieters mee kunnen doen, zo benadrukt hij. Het signaal van het IMF werkt immers vaak als een katalysator voor andere landen om bilateraal bij te springen.

Eerder deze week heeft de Wereldbank ook al een pakket van leningen en schenkingen ter waarde van $723 mln (€664 mln) aan Oekraïne goedgekeurd.

Oekraïne had al een lening bij het IMF, maar daar waren veel voorwaarden aan verbonden, zegt Hilbers. Nu is er gekozen voor een instrument zonder conditionaliteit.

Sterk gemaakt

Hilbers heeft zich in het dagelijks bestuur van het IMF persoonlijk sterk gemaakt voor Oekraïne. Dat is ook zijn taak omdat het Oost-Europese land lid is van de kiesgroep die hij in dat bestuur vertegenwoordigt. Als Hilbers een vergadering moet missen, springt de Oekraïner Vladyslav Rashkovan als een van zijn plaatsvervangers geregeld voor hem in.

'Voor onze kiesgroep is dit een beetje het moment van de waarheid', zegt Hilbers in een Teams-gesprek terwijl duidelijk een geel-blauw vlaggetje op zijn revers is te zien. 'Het idee achter die kiesgroepen is dat je nu eenmaal niet met 190 directeuren aan een bestuurstafel kunt gaan zitten en dus laten groepen landen zich vertegenwoordigen. Daarbij is het ook de bedoeling dat de landen in zo'n kiesgroep elkaar kunnen helpen. En dat is wat we nu doen. Nederland doet veel en België (ook lid, red.) doet ook een hoop.'

Hilbers vertelt hoe hij in november 1989 voor het eerst bij het IMF ging werken. 'Toen viel de Muur en ging alles open; nu zie je de beweging volledig de andere kant opgaan. Dat is ontmoedigend. Het is buitengewoon ontluisterend om te zien wat er nu gebeurt.’

De Nederlandse kiesgroep bestaat behalve uit Oekraïne en België uit een flink aantal Oost-Europese landen, waaronder Bulgarije, Roemenië en Bosnië-Herzegovina, en verder weg ook Moldavië, Armenië en Georgië.

Dit zijn allemaal landen die veel last zullen krijgen van de fors gestegen energie- en voedselprijzen, en voor een deel ook van grote vluchtelingenstromen. Hilbers verwacht dan ook dat meer landen in de regio spoedig bij het IMF zullen aankloppen voor noodsteun. Moldavië heeft dat inmiddels al gedaan.

Special Drawing Rights

IMF-directeur Kristalina Georgieva zei dinsdag al in een verklaring dat de financiering bovenop de $700 mln zou komen die in december door het IMF aan Oekraïne was toegekend. Vorig jaar had het land — net als alle andere lidstaten — zijn deel ontvangen van de $650 mrd aan coronasteun van het IMF, een bedrag van $2,7 mrd in de vorm van speciale trekkingsrechten (Special Drawing Rights, sdr's).

Sdr's zijn toebedeelde reserves die lidstaten naar rato van hun aandeel in het IMF hebben gekregen. Ze kunnen die trekkingsrechten overdragen aan een ander land in ruil voor internationaal bruikbare valuta's, zoals de dollar, de euro en sinds een paar jaar ook de renminbi. Eerder deze week bleek dat Oekraïne al in december voor ongeveer $650 mln van deze sdr's aan de VS heeft verkocht.

In de VS was er vorig jaar vooral vanuit Republikeinse hoek veel kritiek op de toewijzing van de nieuwe reserves door het IMF. Ze noemden de uitgifte 'een weggeefactie voor schurkenregimes', doelend op landen als China, Iran én Rusland. Republikeinse Congresleden willen nu dat minister van financiën Janet Yellen de toegang van Rusland tot diens toegewezen $17 mrd aan sdr's blokkeert.

Hilbers wilde niet reageren op de vraag of Rusland zijn IMF-reserves te gelde moet kunnen maken. Ook op de vraag of Rusland zijn stemrecht moet worden afgenomen, of zelfs zijn lidmaatschap moet verliezen, wilde hij niets zeggen.

Ondertussen is Oekraïne op alle mogelijke manieren op zoek naar geld. Vorige week heeft Kiev war bonds uitgegeven, obligaties met een nominale waarde van duizend hrivna, ongeveer €30. Volgens beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank is er circa €250 mln mee opgehaald, 'niet buitengewoon, maar de belangstelling van buitenlandse beleggers was verrassend groot'. Om die reden is het land van plan nog meer van die war bonds uit te geven.