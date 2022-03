Achtergrondgesprekken 'De jaren '70? We zijn oncomfortabel dichtbij' Peperdure energie, hoge inflatie, teruglopende groei. Wordt de oorlog in Oekraïne het startpunt van een periode van stagflatie zoals in de jaren '70? Econoom Kenneth Rogoff ziet in elk geval 'een scherpe omkering' van het vredesdividend. 'Defensie was geldverkwisting. Nou, welkom in de 21e eeuw.'

