Foto: Getty Images

In het kort Economen hekelen de generieke verlaging van de belastingen op energie.

Het zijn vooral de hogere inkomens die ervan zullen profiteren.

Specifieke heffingskortingen en toeslagen werken volgens hen beter, net als een hogere kilometervergoeding van de werkgever.

Macro-economen menen dat het kabinet met zijn plannen om de btw op stroom en gas en de accijnzen op brandstoffen te verlagen, de plank misslaat. De voordelen komen voor een belangrijk deel terecht bij consumenten die geen extra steun nodig hebben, waardoor minder ruimte overblijft voor de groep die het hardst wordt geraakt door de inflatie en de oorlog: de minder draagkrachtigen.

De ministerraad besloot vrijdag de accijnzen op benzine en diesel in april te verlagen en gas en elektriciteit in juli over te hevelen van het hoge naar het lage btw-tarief. De verlagingen blijven tot het einde van het jaar en kosten de overheid €2,8 mrd.

Verwarmd zwembad

Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Research, verwacht dat het grootste deel van de belastingverlaging naar de hogere inkomens gaat. 'Zij verbruiken veel energie. Ze hebben bij wijzen van spreken een verwarmd zwembad, maar in elk geval een groter huis en rijden meer kilometers in grotere auto's.' Voor de lagere inkomens is dan automatisch minder geld beschikbaar, terwijl zij bijvoorbeeld dubbel zo hard worden geraakt door de sterk opgelopen gasprijs, die voor deze groep huishoudens het zwaarst weegt.

Een ander punt is, stelt Blom, is dat 'de rekening naar de toekomstige generaties gaat.' Voor de verlaging moet geld worden geleend en anders dan bij de steun tijdens de coronacrisis zal het terugverdieneffect beperkt zijn. 'Het is ook niet zo dat de verlaging gedekt is door andere belastingen te verhogen. We verlichten ons probleem nu, maar laten onze kinderen daarvoor betalen.'

Den Haag bestrijdt dat er moet worden geleend omdat de schatkist volloopt met extra aardgasbaten, maar Blom ziet dat anders: 'Er zijn inderdaad inkomsten die toenemen en het kabinet kan wel zeggen dat zij die inzetten, maar ze weten ook dat er op allerlei plekken nog meer tegenvallers zullen zijn door de oorlog. Daarom zijn er ook begrotingsregels die dit soort zaken verbieden.'

Kilometervergoeding omhoog

Specifieke maatregelen die volgens Blom beter werken zijn heffingskortingen en toeslagen. 'Die kan het kabinet mikken op inkomen. En liefst verhoog je dan de belasting voor hogere inkomens, dan schuif je de rekening immers niet door.' Nog een goede maatregel, aldus Blom: een hogere kilometervergoeding van de werkgever, 'zodat de compensatie zich richt op onvermijdbare kilometers.'

Ook Lize Nauta, macro-econoom bij Rabobank, denkt dat het plan niet het ei van Columbus is. 'Je wilt bij de stijging van de energieprijzen alleen de meest financieel kwetsbaren compenseren, omdat je niet iedereen kan compenseren. Daarvoor zijn gerichte maatregelen nodig. Met de accijnsverlaging op brandstoffen compenseer je iedere automobilist. Ook de niet-financieel kwetsbare automobilist.'

Zonnepanelen

Een bijkomend nadeel van de generieke aanpak is, zegt macro-econoom Jan-Paul van de Kerke van ABN Amro, dat de hogere inkomensgroepen die kunnen investeren in zonnepanelen, worden ontmoedigd om energiezuiniger te zijn. 'Door het generiek steunen verminder je die prikkel ook bij mensen die mogelijk over te halen zijn die investering te doen.'

Het kabinet verhoogt tegelijkertijd de eenmalige energietoeslag voor huishoudens op of rond het bijstandsniveau van €200 naar €800. Volgens Van de Kerke is dit de juiste weg. 'Je kunt beter gericht steun geven aan die groepen die je wilt beschermen voor het verlies aan koopkracht.'