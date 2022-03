Buitenland Door de jacht op Russisch geld ligt Dubai onder het vergrootglas De positie van de Verenigde Arabische Emiraten als financieel knooppunt heeft een duistere kant. En de internationale gemeenschap houdt die kant steeds scherper in de gaten. 'Dubai onderscheidt zich van andere traditionele vluchthavens voor besmet geld, door de verbazingwekkende geheimhoudingscultuur.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Door de jacht op Russisch geld ligt Dubai onder het vergrootglas Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren