Binnenland Meer woningen in Flevoland, maar alleen als er ook banen komen Flevoland wil Nederland helpen bij het lenigen van de woningnood, maar dan moeten er tegelijkertijd veel nieuwe banen in de provincie bijkomen. Anders gaan ook de nieuwe Flevolanders pendelen naar Amsterdam en Utrecht. 'We gaan niet alleen stenen stapelen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Meer woningen in Flevoland, maar alleen als er ook banen komen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren