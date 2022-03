Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. In ongeveer tien minuten brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De eerste ronde van de Franse verkiezingen staat voor 10 april op het programma. In de peilingen doet de huidige president Emmanuel Macron het goed. Correspondent Kleis Jager acht de kans groot dat het opnieuw een tweestrijd wordt tussen Macron en de rechts-nationalistische Marine le Pen.

Zachtere Le Pen kan het Macron nog moeilijk maken

IT'ers vertrekken massaal uit Rusland, tot nu toe zijn er al vijftig- tot zeventigduizend gegaan en de verwachting is dat het nog wel even zo door gaat. Het land probeert de techindustrie binnen de landgrenzen te houden, maar dat is niet altijd makkelijk. Techredacteur Jasper Houtman sprak met Russen die het land hebben verlaten.

IT’ers vertrekken uit Rusland, 'net als Rachmaninov destijds’

Nu Europa van het Russische gas af wil richt het zijn peilen op Amerikaans vloeibaar gas (lng). De vraag is of dat op korte termijn wel een oplossing is. Volgens redacteur Bert van Dijk is het voorlopig vooral een illusie.

Snel meer vloeibaar gas uit Amerika voor de EU is een utopie