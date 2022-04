Vervoer Europese boycot treft zeker enkele duizenden Russische schepen Een definitief akkoord is er nog niet, maar een nieuwe Europese boycot zal zeker enkele duizenden Russische schepen treffen. De gevolgen voor de Rotterdamse haven zijn voorlopig ongewis, omdat de lijst nog flink kan groeien.

