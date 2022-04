Economie Globalisering piept en kraakt, maar is onstuitbaar Zijn de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne het startschot van een wereldeconomie vol wantrouwen, waarin landen zo min mogelijk van elkaar afhankelijk willen zijn? De globalisering piept en kraakt. Maar ontvlechting is duur en technologische vooruitgang blijft een drijvende kracht.

