Vastgoed Russische sancties leiden tot verwarring en zenuwen in het vastgoed Uit onderzoek van het FD blijkt dat zeker tien bedrijven gelieerd aan Russische gesanctioneerden kantoorruimte huren in Nederland. Vastgoedeigenaren weten vaak niet dat in hun panden dit soort huurders zitten. Onduidelijkheid over contracten en slechte communicatie spelen een rol, naast gebrek aan regie vanuit de overheid. 'Alle alarmbellen gingen hier af.'

