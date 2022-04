Grondstoffen 'De oorlog in Oekraïne betekent het einde van Rusland als energie-grootmacht' Vladimir Poetin heeft zijn hand overspeeld met de inval in Oekraïne, zegt gezaghebbend energie-expert Daniel Yergin. In slechts een paar weken tijd heeft de Russische president alles verwoest wat hij de afgelopen twintig jaar heeft opgebouwd, en de toekomst van de wereldwijde energiemarkt voorgoed veranderd.

