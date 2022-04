Milieu en klimaat Urgenda-directeur: 'Wat klimaat betreft heb ik Mark Rutte nog niet kunnen betrappen op leiderschap' Door de oorlog in Oekraïne willen we sneller dan ooit af van olie, steenkolen en gas uit Rusland. Voor het klimaat kan dat positief uitpakken, maar volgens Marjan Minnesma, directeur van duurzaamheidsorganisatie Urgenda, kan dat alleen als het kabinet keuzes maakt waarin het belang van een gezonde planeet voorop staat.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Urgenda-directeur: 'Wat klimaat betreft heb ik Mark Rutte nog niet kunnen betrappen op leiderschap' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren