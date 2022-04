Handel Rotterdam is niemandsland voor duizenden 'Russische' containers Door de Europese sancties is een deel van export en import tussen Rusland en de EU abrupt tot stilstand gekomen. De Rotterdamse haven telt zo'n 7500 gestrande 'Russische' containers, die niet kunnen of mogen worden verscheept. 'Weerbarstige en complexe materie.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Rotterdam is niemandsland voor duizenden 'Russische' containers Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren