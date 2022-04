Buitenland EU wil handelsakkoord met India, maar eist wel betere arbeidsrechten De Europese Unie is met India in gesprek over een handelsverdrag. De oorlog in Oekraïne en de verhoudingen met China vergroten voor beide partijen de urgentie, maar milieubepalingen en de rechten van arbeiders kunnen een breekpunt worden.

