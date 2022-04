Arbeidsmarkt Randstad meldt forse groei in eerste kwartaal

Uitzendconcern Randstad heeft de omzet en brutowinst in het eerste kwartaal fors zien stijgen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ook het resultaat voor belastingen, rentelasten en afschrijvingen (ebita) overtrof met €286 mln de verwachtingen. Analisten hadden op €265 mln gerekend. Volgens Sander van 't Noordende, de nieuwe ceo, heeft het bedrijf het nieuwe jaar sterk ingezet, met een omzetgroei van 15% en een winstgroei van 22%. De omzet kwam uit op €6,621 mrd en de brutowinst op €1,36 mrd. 'Talent is steeds meer aan zet op de arbeidsmarkt en dat betekent dat het voor klanten moeilijker wordt aan de mensen te komen die ze nodig hebben.' De brutomarge van 20,5% laat volgens hem zien dat Randstad op een gunstige markt meer winst weet te halen uit activiteiten met een hoge marge, zoals het permanent plaatsen van personeel bij klanten. De volumes in de eerste weken van april laten vermoeden dat Randstad de positieve trend in het tweede kwartaal kan vasthouden, al wijst Van 't Noordende ook op een hoge mate van macro-economische onzekerheid.