Binnenland Sociaal ondernemen groeit (te) langzaam naar volwassenheid Aan aandacht voor het fenomeen sociale onderneming geen gebrek. Het aantal bedrijven met als oogmerk het goede te doen in plaats van zo snel mogelijk geld te verdienen, neemt toe. Maar macro-economisch stelt het allemaal nog niet bijster veel voor. Financiers reageren conservatief en terughoudend. Nederland is een witte vlek op de Europese kaart van sociaal ondernemen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Sociaal ondernemen groeit (te) langzaam naar volwassenheid Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren