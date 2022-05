Sinds de jaren 90 hebben we de traditionele volkshuisvesting ingeruild voor een liberaal woonbeleid. Door hogere inkomens en lagere hypotheekrentes is wonen gemiddeld betaalbaarder geworden in de afgelopen jaren. Maar het is nadelig voor de jongvolwassenen, vertelt Yrla van de Ven van economenvakblad ESB.

Liberalisering volkshuisvesting leidt tot minder woonkeuzevrijheid

De Nieuwe Economen Podcast over vermogensongelijkheid

Fietsenfabrikant VanMoof heeft een nieuwe president aangesteld. Voormalig ceo van Booking.com Gillian Tans zal de dagelijkse leiding overnemen van de oprichters Taco en Ties Carlier. Ze zal de onstuimige groei van de fietsenmaker in goede banen moeten leiden, vertelt redacteur financiële markten Lennart Zandbergen.

Ex-Booking baas Gillian Tans aan het stuur bij VanMoof

In de Verenigde Staten staat het recht op abortus een aanzienlijke inperking te wachten. Dat blijkt uit een uitgelekt conceptadvies van het hooggerechtshof. Er zijn niet veel onderwerpen die zo fundamenteel raken aan de politieke verschillen in de VS , aldus correspondent Casper Thomas.

Amerika in ban van dreigend terugdraaien abortusrecht