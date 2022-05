Toerisme en recreatie Venetië is back in business: ‘Toegangskaartjes? Een attractie is het toch al’ Venetië gaat overstag in de strijd tegen het massatoerisme. De stad introduceert deze zomer toegangskaartjes, als eerste ter wereld. Aanvankelijk als pilot, later betaald. ‘Door de pandemie zijn inwoners nog gevoeliger geworden voor overlast.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Venetië is back in business: ‘Toegangskaartjes? Een attractie is het toch al’ Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren