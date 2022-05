Landbouw Grootste Europese vogelgriepgolf brengt pluiveesector in het nauw De grootste vogelgriepuitbraak ooit teistert Europa. In Nederland zijn al ruim 2,5 miljoen vogels gedood, miljoenen zitten opgehokt om besmetting te voorkomen. Het fonds voor compensatie van pluimveehouders is bijna leeg. En dat terwijl de verwachting is dat de ziekte steeds vaker en langer zal heersen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Grootste Europese vogelgriepgolf brengt pluiveesector in het nauw Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren