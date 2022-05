Arbeidsmarkt Laagstbetaalde werknemer staat sterker dan ooit Nu juist personeel in laagbetaalde sectoren niet meer is aan te slepen vanwege de arbeidskrapte, eisen deze werknemers boter bij de vis. 'Die nemen geen genoegen meer met een eerste bod, maar pakken door.'

