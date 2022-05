Economie Hogere rente gaat als een veenbrand door de economie De rente stijgt niet alleen, het gaat ook in een hoog tempo. Beleggers vangen als eerste de klappen op. Maar hoe schadelijk is zo'n trendbreuk voor de reële economie? 'Voor bedrijven die op het randje zitten wordt het een moeilijke tijd.'

