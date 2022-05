Europa 'Schulden in eurolanden zijn zeker houdbaar' Sinds de grote eurocrisis van 2015 hebben de eurolanden hun staatsschuld gemiddeld alleen maar zien stijgen en modderen discussies over het stabiliteitspact en de bankenunie voort. Maar Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe is optimistisch.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Schulden in eurolanden zijn zeker houdbaar' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren