Buitenland Na economische malaise volgen voor Sri Lanka de harde IMF-hervormingen De grootste recessie in zeventig jaar voltrekt zich in Sri Lanka, het tropische eiland dat droomde van toerisme en textielproductie. De pandemie en de oorlog in Oekraïne gaven het land het laatste zetje, nadat door terreuraanslagen de toeristen wegbleven. 'We leven van dag tot dag'.

