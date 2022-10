Landbouw • 15:31 Boeren strijden om de schaarse ruimte voor mest Vasco van der Boon Stikstofadviseur Johan Remkes heeft het kabinet geadviseerd de uitstoot bij honderden vervuilende boerderijen dicht bij natuurgebieden terug te dringen. Wrang genoeg zou hún stikstofruimte dan moeten gaan naar boeren elders die afgelopen jaren zonder vergunning hun bedrijf uitbreidden. Vijf boeren doen een boekje open.

