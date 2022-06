Milieu en klimaat 50 jaar na 'Grenzen aan de groei': snappen we het nu wél? Het geruchtmakende rapport van de Club van Rome dat in 1972 waarschuwde voor de potentieel rampzalige gevolgen van exponentiële economische groei, werd destijds door veel economen weggewimpeld. Als dat niet was gebeurd, zou 'Grenzen aan de groei' nu geen verplichte kost zijn.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen