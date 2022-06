Arbeidsmarkt Veel werkgevers zien banengroei door nieuwe technologie Digitalisering, automatisering en robotisering zijn allang niet meer de baanverslinders waar ze een jaar of tien geleden nog voor werden gehouden. Onderzoek van uitkeringsorganisatie UWV onder ruim 3000 werkgevers onderstreept dat technologische vernieuwingen tot grote veranderingen gaan leiden voor werkgevers en werknemers. Die zijn echter minder bedreigend voor de werkgelegenheid dan eerder werd gevreesd.

