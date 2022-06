Cultuur Modemerken ontdekken de designbeurs in Milaan Na twee jaar corona-afwezigheid was er vorige week weer een Salone del Mobile en Fuoridisalone in Milaan. Met dit jaar een prominente aanwezigheid van grote modewerken als Louis Vuitton, Dolce & Gabbana en Prada die de desingmarkt binnen dringen. 'Zij hebben de budgetten om groots uit te pakken.'

