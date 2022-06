Europa Franse minister Le Maire 'erg vastbesloten' om minimumtaks voor bedrijven door te drukken Minister van financiën Bruno Le Maire leidt donderdag en vrijdag voor het laatst het beraad met zijn Europese collega's. Het Franse EU-voorzitterschap loopt ten einde. Hij zet nog eenmaal alles op alles om een akkoord over de minimumbelasting voor bedrijven te bereiken.

