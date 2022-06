Buitenland 'Voor Poetins oorlogsmachine maakt het weinig uit hoeveel met olie en gas wordt verdiend' Poetin mag misschien bergen euro's en dollars in handen krijgen, maar met geld alleen win je een oorlog niet. Zolang Moskou die deviezen alleen maar opstapelt en niet gebruikt om spullen te importeren, dragen ze niet bij aan de oorlogsmachinerie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen