Auto Servië hoopt op elektrische wagens maar ziet de makers daarvan afhaken De brandstofmotor heeft zijn langste tijd gehad, steeds meer auto’s rijden elektrisch. Is dat een risico voor Europese landen waar de automotive-sector een belangrijke pijler onder de economie is? Deel I van de serie 'Auto's onder hoogspanning': Servië hoopt op elektrische wagens maar ziet de makers daarvan afhaken.

