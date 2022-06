De Federal Reserve verhoogt de rente met 75 basispunten. Dat is de grootste rentestap in de afgelopen 28 jaar. De markt hield rekening met deze extra grote stap doordat het meest recente inflatiecijfer 8,6% hoger was dan verwacht, en er ook nog een peiling over hogere inflatieverwachtingen uitkwam, vertelt redacteur financiële markten Joost van Kuppeveld.

Fed zet grootste rentestap in 28 jaar

De ECB laste gisteren een spoedvergadering in om te praten over de renteverschillen in de eurozone. Een nieuw instrument moet de fors stijgende rente in kwetsbare lidstaten als Italië in de kiem smoren en de obligatiemarkten kalmeren, vertelt redacteur macro-economie Marijn Jongsma.

Polderaar Lagarde moet markten tot bedaren brengen