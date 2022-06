Arbeidsmarkt

Werkgeversdirecteur roemt lenigheid in cao-overleg

Werkgevers en vakbonden hebben dit jaar al 226 cao's gesloten voor bij elkaar drie miljoen werknemers. Dat is een stuk meer dan gebruikelijk. Met alle uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne, is dat best een compliment voor de 'lenigheid' van cao-partijen, vindt Raymond Puts. Als directeur van werkgeversorganisatie AWVN is hij nauw betrokken bij het overleg over arbeidsvoorwaarden.