Europa

Piraeus is dankzij Cosco een groeibriljant, maar de fanfare blijft weg

Sinds het Chinese staatsbedrijf Cosco de haven van Piraeus grotendeels controleert, is de containeroverslag er flink gestegen en kreeg de Griekse economie een welkom zetje. Maar in de stad klinkt gemor. Over de dominantie van Cosco, over niet-ingeloste beloftes en over overlast. Deel I van een serie over De IJzeren Zijderoute.