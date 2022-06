Pensioenen Vaker pensioenverhoging? Dat is door inflatie en rode aandelenbeurzen ongewis Na de kredietcrisis hebben de pensioenen van miljoenen mensen jarenlang stilgestaan. Tot grote pensioenfondsen vorige week verhogingen aankondigden. Volgens experts is het nog 'te vroeg om te spreken van een trendbreuk.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen