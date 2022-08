Europa Servië hengelt naar spoormiljarden in geopolitiek spel met EU, China en Rusland Sinds het Chinese Cosco de Griekse haven Piraeus bestuurt, is de overslag daar flink gegroeid. De vracht moet steeds meer over rails haar weg naar Midden-Europa vinden. Maar Servië is een knelpunt in de route naar Boedapest. Deel II van de serie De IJzeren Zijderoute.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen