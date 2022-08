Europa

Peperdure rails, mysterieuze beweegredenen

Sinds China de Griekse haven Piraeus bestuurt, is de stroom vracht per rails naar Midden-Europa flink gegroeid. Boedapest is een belangrijk punt in de route, waar Hongarije onbegrijpelijk veel geld in steekt. 'Er is geen economische ratio voor die spoorweg, alleen een politieke.' Slot van een serie over de Chinese Zijderoute.