Arbeidsmarkt

Nederland keldert in vakbondsindex door opmars 'gele bonden'

Nederland is uit de kopgroep geduikeld van landen waar de vakbondsrechten over het algemeen goed zijn geregeld. Sommige werkgevers, vooral in de vleessector, stellen alles in het werk om de bonden buiten de poort te houden. Anderen gaan in zee met organisaties die niet onafhankelijk zijn. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken stelt een onderzoek in.