Fiscaal Btw op nul: wint de appel dan wel van de frikandel? Het klinkt zo simpel: maak groenten en fruit goedkoper door de belasting erop te verlagen en help mensen gezond eten. Maar fiscalisten en economen waarschuwen: morrelen aan de btw is niet eenvoudig. Want is pastasaus groente? En eet je gezonder door een lagere btw?

