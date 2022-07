Economie De rentetanker begint langzaam te draaien Keert de rente terug naar de historisch lage niveaus, zodra de pandemie definitief is bezworen en de wapens zwijgen in Oekraïne? Maar deels, verwachten economen. De langlopende trends die lenen steeds goedkoper maakten, verliezen aan kracht of keren zelfs om. 'Die rugwind zijn we kwijt.'

