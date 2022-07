Europa 'Energiestop kan van milde recessie een diepe maken' De economie koerst richting open zee zonder dat centrale banken te hulp kunnen schieten, zegt Joachim Fels, hoofdeconoom van beleggingsreus Pimco. Toch heeft inflatiebestrijding volgens hem terecht prioriteit: 'Alleen haviken komen in de centralebankhemel terecht.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen