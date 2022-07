Europa Eurogroepvoorzitter Donohoe bezweert: de eurozone is sterk en weerbaar De Ierse minister van financiën Paschal Donohoe denkt dat de economie in de eurozone dit jaar blijft groeien. De Eurogroepvoorman acht dit 'optimistisch', maar óók wel degelijk 'realistisch', ondanks de hoge inflatie en de dreiging van een dichte gaskraan.

