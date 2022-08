Energie Duits succesmodel is op zijn retour, maar globalisering is een blijvertje Haast geen land heeft zo veel geprofiteerd van de toevoer van goedkope energie uit Rusland en de wereldhandel als Duitsland. Loopt dat succesmodel op zijn einde? Op bezoek bij Holger Görg van het Institut für Weltwirtschaft in Kiel, de havenstad aan de Duitse Oostzee.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen