Reportage De door China beloofde gouden bergen voor Laos blijven vooralsnog uit Chinese investeringen in buurland Laos zijn al jaren groeiende. Maar waterkrachtcentrales en een prestigieuze hogesnelheidstrein leveren nog niet de economische spurt op waarop de regering in Vientiane had gehoopt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen